ЕК обещает помочь Киеву в наполнении бюджета Фонда энергоэффективности

Европейская комиссия готова содействовать Украине в деле наполнения бюджета Фонда энергоэффективности, созданного правительством в качестве инструмента привлечения энергоэффективных технологий и финансирования проектов по их использованию.

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Об этом сказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в ходе брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

«Я пообещал премьер-министру (Гройсману - УНИАН), что я буду работать с международными финансовым организациями, включая Европейский инвестиционный банк, МВФ, Всемирный банк, с тем, чтобы объединить усилия и обеспечить надлежащее финансирование Фонда энергоэффективности», - сказал Шефчович.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Кабинет министров Украины утвердил концепцию функционирования в Украине Фонда энергоэффективности, позволяющего реализовывать проекты эффективного использования энергоресурсов в стране.

По информации Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, Украина планирует запустить в работу данный фонд после окончания отопительного сезона 2016/2017 годов. Одной из целей его создания станет снижение потребления природного газа населением. По расчетам правительства, уже в 2017 году фонд может привлечь порядка 20 млрд грн от международных доноров, государственного бюджета и частных инвесторов.

Кроме того, проекты фонда позволят создать порядка 75 тыс. новых рабочих мест, в особенности в малом и среднем бизнесе, а также сэкономить до 5 млрд грн на выплате субсидий.

20 июля 2016 года пресс-служба Кабинета министров сообщила, что ЕС рассмотрит возможность выделения на поддержку Фонда энергоэффективности 100 млн евро в качестве взносов стран-членов союза.