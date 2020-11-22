По состоянию на 20:00 средняя явка избирателей во втором туре выборов городских голов 11 городов составила 29,53%.
Об этом сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центральной избирательной комиссии.
Явка избирателей в Днепре - 23,93%, Никополе - 24,20%, Славянске - 32,40%, Ужгороде - 27,94%, Бердянске - 39,23%, Львове - 38,94%, Дрогобыче - 30 21%, Николаеве - 28,40%, Полтаве - 25,52%, Ривне - 30,35% и Черкассах - 26,02%.
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Второй тур местных выборов в Украине 22 ноября: что известно
- В воскресенье, 22 ноября, прошел второй тур выборов городских голов в 11 украинских городах.
- Мэров выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривне и Черкассах.
- Гражданская сеть ОПОРА сообщала о ряде нарушений во время волеизъявления в городах, где 22 ноября проходит голосование за мэров.
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