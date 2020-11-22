Явка во втором туре выборов мэров 11 городов составила 29,53% - ЦИК

Сегодня в Украине проходил второй тур выборов городского головы в 11 городах и депутатов в 47 местных советов.

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