По сообщению заявителя, члены городской ТИК без уважительных причин уклоняются от выполнения своих обязанностей, что делает невозможным ее дальнейшую работу.

В Одессе полиция начала расследование по факту уклонения членов территориальной избирательной комиссии от исполнения своих обязанностей.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в Малиновский отдел поступило заявление от доверенного лица одного из кандидатов на должность городского головы.

Заявитель сообщил, что члены городской ТИК без уважительных причин уклоняются от выполнения своих обязанностей, что делает невозможным ее дальнейшую работу.

Сведения по указанному обращению внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст.157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму и пр.) Уголовного кодекса Украины.

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Местные выборы в Одессе: второй тур

15 ноября в Одессе проходил второй тур выборов городского головы.

В нем принимали участие действующий мэр Одессы Труханов, (кандидат от партии «Доверяй делам») и депутат Верховной Рады Скорик («Оппозиционная платформа - За жизнь»).

По данным экзитпола, лидирует Труханов. Согласно рейтингу, у него - 55,1% голосов, у Скорика - 42,8%.

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Автор: Лариса Козовая