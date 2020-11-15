На выборах мэра Одессы побеждает Труханов – экзит-пол

В воскресенье, 15 ноября, в Одессе прошел второй тур выборов.

На выборах городского головы Одессы лидирует действующий мэр Геннадий Труханов, выдвинутый партией «Доверяй делам». Читайте такжеВ городах Украины прошел второй тур местных выборов (онлайн-трансляция)Такие результаты обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС), который провел экзит-пол в Одессе. Отмечается, что, по состоянию на 17:00, было опрошено 1 тыс. 780 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика «тайного голосования». Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 66,6%. Погрешность выборки не превышает 3-4%. Согласно рейтингу, Труханов набирает 55,1% голосов, депутат Верховной Рады Николай Скорик (ОПЗЖ) - 42,8%. Вычеркнули обоих или испортили бюллетень 2,2% избирателей. Результаты первого тура выборов мэра в Одессе В первом туре на местных выборах Труханов занял первое место – за него проголосовали 77 тыс. 518 избирателей (38,35%), Скорика поддержали 39 тыс. 351 (19,47%). Местные выборы в Украине: второй тур 15 ноября второй тур выборов мэров прошел в Луцке, Краматорске (Донецкая область), Украинцы (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Лариса Козовая

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