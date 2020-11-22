В 11 городах Украины в воскресенье, 22 ноября, прошел второй тур выборов мэра.

По предварительным результатам, после второго тура выборов мэра Славянска (Донецкая область) лидирует действующий городской голова Вадим Лях ("Оппоблок"), у него 58,8% голосов.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного компанией R&B Group.

У его оппонента Павла Придворова, который представляет ОПЗЖ, 41,2% голосов избирателей.

Выборы в Славянске: кто лидировал в первом туре

По результатам первого тура местных выборов, прошедших 25 октября, во второй тур выборов вышли Павел Придворов (ОПЗЖ) с 30,86% голосов и Вадим Лях ("Оппоблок"), у него 29,99%.

Второй тур местных выборов в Украине 22 ноября: что известно

22 ноября в Украине проходит второй тур выборов городского головы в 11 городах и депутатов в 47 местных советов.

Мэров выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривне и Черкассах.

Результаты голосования должны быть установлены до 27 ноября включительно.

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Автор: Александр Топчий