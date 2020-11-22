В воскресенье, 22 ноября, в 11 городах Украины прошел второй тур выборов мэра.

На выборах мэра Полтавы, по предварительным данным, лидирует Сергей Иващенко. У него 41,6% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного местным интернет-изданием "Полтавщина".

У его политического оппонента Александра Мамая - 33,1%.

Не пошли на выборы 22,1% и еще 3,3% испортили бюллетень.

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Результаты первого тура выборов мэра в Полтаве

В первом туре в Полтаве за Александра Мамая от "За майбутнє" проголосовали 30,06%, за Сергея Иващенко от "Слуги народа" - 17,71%.

Второй тур местных выборов в Украине 22 ноября: что известно

В воскресенье, 22 ноября, прошел второй тур выборов городских голов в 11 украинских городах.

Мэров выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривне и Черкассах.

Гражданская сеть ОПОРА сообщала о ряде нарушений во время волеизъявления в городах, где 22 ноября проходит голосование за мэров.

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Автор: Александр Топчий