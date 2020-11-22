Сейчас разрыв между двумя кандидатами минимальный.

На выборах городского головы города Ривне, по предварительным данным, побеждает Виктор Шакирзян ("Рівне разом").

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании "Социс".

Он набирает 50,94% голосов избирателей. Его оппонент из "Европейской солидарности" Александр Третьяк набирает, по данным экзит-пола, 46,03%. Чуть более 3% жителей Ривного, по данным "Социса", испортили свои бюллетени.

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В первом туре Шакирзян получил почти 20% голосов ривненских избирателей, а его оппонент Третьяк - почти 17%.

Местные выборы в Украине: второй тур

22 ноября второй тур выборов прошел в 11 городах Украины: Львове, Бердянске (Запорожская область), Днепре, Дрогобыче (Львовская область), Полтаве, Николаеве, Славянске (Донецкая область), Никополе (Днепропетровская область), Ривном, Ужгороде, (Закарпатская область), Черкассах.

Кроме того, в 15 регионах прошло повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 3 депутатов - в 2 городских совета, 20 депутатов - в 13 поселковых советов, 43 депутатов - в 32 сельсовета.

Результаты голосования должны быть установлены до 27 ноября включительно.

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Автор: Юрий Годован