На выборах городского головы города Ривне, по предварительным данным, побеждает Виктор Шакирзян ("Рівне разом").
Об этом свидетельствуют результаты опроса компании "Социс".
Он набирает 50,94% голосов избирателей. Его оппонент из "Европейской солидарности" Александр Третьяк набирает, по данным экзит-пола, 46,03%. Чуть более 3% жителей Ривного, по данным "Социса", испортили свои бюллетени.
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В первом туре Шакирзян получил почти 20% голосов ривненских избирателей, а его оппонент Третьяк - почти 17%.
Местные выборы в Украине: второй тур
- 22 ноября второй тур выборов прошел в 11 городах Украины: Львове, Бердянске (Запорожская область), Днепре, Дрогобыче (Львовская область), Полтаве, Николаеве, Славянске (Донецкая область), Никополе (Днепропетровская область), Ривном, Ужгороде, (Закарпатская область), Черкассах.
- Кроме того, в 15 регионах прошло повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 3 депутатов - в 2 городских совета, 20 депутатов - в 13 поселковых советов, 43 депутатов - в 32 сельсовета.
- Результаты голосования должны быть установлены до 27 ноября включительно.
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