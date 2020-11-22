Во Львове в воскресенье, 22 ноября, прошел второй тур выборов мэра города.

На выборах городского главы Львова, по предварительным данным, победу одерживает Андрей Садовый с 62,8% голосов.

Об этом говорится в результатах экзит-пола, проведенного студией Савика Шустера, телеканалом "Украина 24" и социологической компанией Liberty Report.

Его оппонент Олег Синютка набирает 37,2%.

Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Ожидаемая предельная ошибка - 1,21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

В свою очередь, исследовательское агентство Fama, по результатам своего опроса, также отдает победу на выборах Андрею Садовому с результатом 61,6%.

У Олега Синютки - 37,4%, еще 1% бюллетеней считается испорченным.

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Первый тур выборов мэра во Львове

Согласно окончательным результатам первого тура выборов, Садовый набрал 40,09% голосов избирателей (91 тыс. 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 тыс. 682).

Местные выборы в Украине: второй тур

22 ноября второй тур выборов проходит в 11 городах Украины: Львове, Бердянске (Запорожская область), Днепре, Дрогобыче (Львовская область), Полтаве, Николаеве, Славянске (Донецкая область), Никополе (Днепропетровская область), Ривне, Ужгороде, (Закарпатская область), Черкассах.

Кроме того, в 15 регионах происходит повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 3 депутатов - в 2 городских совета, 20 депутатов - в 13 поселковых советов, 43 депутатов - в 32 сельсовета.

Результаты голосования должны быть установлены до 27 ноября включительно.

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Автор: Александр Топчий