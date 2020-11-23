По данным Александра Саюка, он набрал 55% голосов, тогда как его оппонент от партии "Слуга народа" Руслан Олейник - 41%.

В Никополе Днепропетровской области побеждает кандидат от партии "За майбутнє" Александр Саюк.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, ссылаясь на результаты предварительного параллельного подсчета голосов.

По словам Саюка, он набрал 55% голосов, тогда как его оппонент от партии «Слуга народа» Руслан Олейник - 41%.

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Официальный подсчет голосов продолжается. Экзит-пола в Никополе не проводили.

22 ноября в Никополе работали 58 избирательных участков. Количество зарегистрированных избирателей — 95201. По данным ЦИК, явка избирателей в Никополе составила 24,20%.

Второй тур местных выборов в Украине 22 ноября: что известно

В воскресенье, 22 ноября, прошел второй тур выборов городских голов в 11 украинских городах.

Мэров выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривне и Черкассах.

Гражданская сеть ОПОРА сообщала о ряде нарушений во время волеизъявления в городах, где 22 ноября проходит голосование за мэров.

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Автор: УНИАН