22 ноября в 11 городах прошел второй тур выборов.

Во втором туре выборов мэра Днепра лидирует действующий городской голова Борис Филатов.

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Филатов набирает 78,75% голосов избирателей, а его оппонент Загид Краснов – 18,25%.

Местные выборы в Украине: второй тур

22 ноября второй тур выборов прошел в 11 городах Украины: Львове, Бердянске (Запорожская область), Днепре, Дрогобыче (Львовская область), Полтаве, Николаеве, Славянске (Донецкая область), Никополе (Днепропетровская область), Ривне, Ужгороде, (Закарпатская область), Черкассах.

Кроме того, в 15 регионах проишло повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 3 депутатов - в 2 городских совета, 20 депутатов - в 13 поселковых советов, 43 депутатов - в 32 сельсовета.

Результаты голосования должны быть установлены до 27 ноября включительно.

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Автор: Катерина Шварц