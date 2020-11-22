Во втором туре соперничали действующий городской голова и представитель пророссийской ОПЗЖ.

На выборах городского головы Николаева лидирует действующий мэр города Александр Сенкевич с результатом в 61,6%.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного изданием "Никвести".

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Его соперник - представитель ОПЗЖ Владислав Чайка - получил 38,4% голосов избирателей.

Статистическая погрешность опроса не превышает 2,9%.

Выборы мэра Николаева: результаты первого тура

В первом туре выборов мэра в Николаеве Александр Сенкевич ("Пропозиція") набрал 38,94% голосов, за Владислава Чайку ("Оппозиционная платформа — За жизнь") проголосовали 29,31% горожан.

Местные выборы в Украине 2020: что известно

25 октября в Украине состоялись местные выборы. 15 ноября второй тур выборов мэра прошел в семи городах.

Явка на выборах 25 октября составила 37%. 15 ноября на участки пришли 24% избирателей.

22 ноября в Украине проходит второй тур выборов городского головы в 11 городах и депутатов в 47 местных советов.

Мэров выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривне и Черкассах.

Результаты голосования должны быть установлены до 27 ноября включительно.

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Автор: Юрий Годован