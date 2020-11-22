На выборах городского головы Николаева лидирует действующий мэр города Александр Сенкевич с результатом в 61,6%.
Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного изданием "Никвести".
Читайте такжеВ 11 городах Украины прошел второй тур местных выборов (онлайн-трансляция)
Его соперник - представитель ОПЗЖ Владислав Чайка - получил 38,4% голосов избирателей.
Статистическая погрешность опроса не превышает 2,9%.
Выборы мэра Николаева: результаты первого тура
В первом туре выборов мэра в Николаеве Александр Сенкевич ("Пропозиція") набрал 38,94% голосов, за Владислава Чайку ("Оппозиционная платформа — За жизнь") проголосовали 29,31% горожан.
Местные выборы в Украине 2020: что известно
- 25 октября в Украине состоялись местные выборы. 15 ноября второй тур выборов мэра прошел в семи городах.
- Явка на выборах 25 октября составила 37%. 15 ноября на участки пришли 24% избирателей.
- 22 ноября в Украине проходит второй тур выборов городского головы в 11 городах и депутатов в 47 местных советов.
- Мэров выбирают в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривне и Черкассах.
- Результаты голосования должны быть установлены до 27 ноября включительно.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram