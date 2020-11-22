В Черкассах сегодня состоялся второй тур выборов городского головы.

Во втором туре выборов мэра Черкасс побеждает действующий мэр, представитель партии «За майбутнє» Анатолий Бондаренко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

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По данным опроса, Бондаренко получает 54,25% голосов избирателей, а представитель партии «Голос» Виктор Евпак - 45,75%.

Отмечается, что в Черкассах на 42 участках работало более 95 интервьюеров и контролеров. Ожидаемая предельная ошибка - 1,45% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков

Черкассы: результаты первого тура выборов мэра

По результатам первого тура выборов мэра Черкасс, Анатолий Бондаренко ("За майбутнє") набрал 37,6% голосов, а кандидат от "Голоса" Виктор Евпак - 19,14%.

Второй тур выборов в Украине 22 ноября: что известно

22 ноября в Украине прошел второй тур выборов городского головы в 11 городах и депутатов в 47 местные советы.

Мэров выбирали в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривне и Черкассах.

Результаты голосования должны быть установлены до 27 ноября включительно.

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Автор: Юрий Годован