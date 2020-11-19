Комиссия получила информацию о более чем 98% избранных председателей от общего числа, которые избираются на нынешних местных выборах.

Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии, на должности сельских, поселковых, городских голов избраны выдвиженцы 46 политических партий, больше всего - от «Слуги народа».

Как сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центризбиркома, на сегодняшний день Комиссия получила информацию о более чем 98% избранных голов от общего количества, которые избираются на нынешних местных выборах. Из них 661 избран председатель баллотировался путем самовыдвижения, 733 - выдвигались местными организациями политических партий. Последние вообще являются представителями 46 партий.

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В ЦИК добавляют, что из общего числа таких голов-выдвиженцев партий 30,74% (225 человек) представляют партию «Слуга народа». Далее следуют такие политсилы: «За будущее» - более 12,43% (92 человека), «Всеукраинское объединение «Батькивщина» - более 7,24% (53 человека),« Оппозиционная платформа - за жизнь» - более 7,1% (52 человека), «Наш край» - почти 6,15% (45 человек), «Европейская солидарность» - более 5,6% (41 человек), «Украинская стратегия Гройсмана» - 3,83% (28 человек), «Довира» - более 3,14% (23 человека). Другие партии по результатам выборов делегировали на должности председателей различных уровней менее 20 человек.

Также в ЦИК отметили, что сведения о результатах местных выборов еще продолжают поступать, поэтому приведенные статистические данные не являются окончательными.

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В ведомстве отметили, что аппарат СНБО фиксирует рост социальной напряженности и возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с недостаточным информированием общества относительно официальных результатов выборов.

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть по 6 ноября.

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Автор: Дмитрий Хилюк