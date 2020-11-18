Самое большое представительство у "Слуги народа" - более 17%.

В Центральной избирательной комиссии назвали десятку политических партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах 25 октября.

Как сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, на сегодняшний день от территориальных избирательных комиссий поступили сведения о результатах выборов депутатов 1517 местных советов, что составляет почти 96,2% от общего количества советов.

Местные выборы: кто получил больше всего мандатов

Так, 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями политических партий. В ЦИК сообщили, что в общей сложности своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 политических партий.

«Из общего количества избранных депутатов, выдвинутых местными организациями политических партий, на сегодняшний день больше всего мандатов получили представители партии «Слуга народа» - почти 17,59% (5809 человек). Более 12,39% депутатов местных советов (4093 человека) представляют «Всеукраинское объединение «Батькивщина». На третьем месте - политическая партия «Оппозиционная платформа - за жизнь», избранные депутаты от которой составляют 11,75% (3881 человек)», - говорится в сообщении.

Также, добавляют в ЦИК, в первую десятку среди избранных депутатов, которые выдвигались местными организациями политических партий, вошли такие партии: «За будущее» - более 11,42% мандатов от общего количества (3773 человек), «Европейская солидарность» - почти 10,73% (3543 человека), «Наш край» - почти 5,13% (1694 человека), «Всеукраинское объединение «Свобода» - более 2,61% (863 человека), «Украинская стратегия Гройсмана» - почти 1,72% (567 человек), «Пропозиция» - более 1, 66% (549 человек), Радикальная партия Олега Ляшко - почти 1,62% (535 человек).

Кроме того, сообщили в ЦИК, 6586 избранных депутатов выдвигались для участия в выборах путем самовыдвижения (в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тысяч).

Местные выборы в Украине: что известно

В СНБО призвали Центризбирком принять неотложные меры для установления результатов местных выборов

В ведомстве отметили, что аппарат СНБО фиксирует рост социальной напряженности и возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с недостаточным информированием общества относительно официальных результатов выборов.

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть по 6 ноября.

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Автор: Дмитрий Хилюк