"Я все долги отдаю": Верещук заявила о "тысячи ботов" в Instagram от недоброжелателей

Верещук пригрозила недоброжелателям, подчеркнув, что "ничего не забывает".

Народный депутат от «Слуги народа» и кандидат в мэры Киева от партии Ирина Верещук ответила на обвинения в покупке ботов накануне местных выборов.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

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«Действительно, в последние дни на мой Инста-аккаунт подписались десятки тысяч ботов. Но, я ничего не покупала. Это работают некоторые «доброжелатели» наверняка с целью заявить, что я покупаю ботов. Мои помощники уже пару дней пытаются решить эту проблему (то есть избавиться от ботов), в том числе в контакте с администрацией Инстаграм. Пока что проблема остается. Так или иначе мы это решим», – сообщила Верещук.

Депутат также добавила, что боты – это «вчерашний день» с точки зрения технологий медиа-войны. Также Верещук обратилась к недоброжелателям, заявив, что им «эти безделушки не помогут».

«Также запомни-те: я ничего не забываю, все долги отдаю. С процентами. Итак, подумай-те. Ирка, она такая», – подчеркнула кандидат в мэры Киева.

Как сообщал УНИАН, 16 июля партия «Слуга народа» провела праймериз, по результатам которого выбрала Ирину Верещук кандидатом в мэры Киева на предстоящих выборах. Депутат с большим отрывом победила других кандидатов от партии.

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