Вчера Верещук сама снималась в роли Мэри Поппинс.

Кандидатку в мэры Киева Ирину Верещук сменили на дублершу во время съемок предвыборного ролика.

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Женщина с белыми волосами, повисшая на тросах с зеленым зонтиком, появилась на опубликованных фотографиях в Telegram-канале Политика страны.

Съемки проходят на Рыбальском острове в Киеве. Ради них часть дороги перекрыли - и это спровоцировало пробки.

Ирина Верещук будет баллотироваться в мэры Киева от «Слуги народа». Вчера ее заметили на съемках необычного видеоролика: женщину подняли в воздух над пешеходным мостом к Владимирской горке с помощью специального механизма.

Верещук ответила, что такие съемки стали для нее новым опытом, и назвала ролик «предстартовым».

Местные выборы-2020: что известно

8 августа Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября проведение почти полторы тысячи первых выборов депутатов и глав различных уровней в 24 регионах Украины.

В то же время ЦИК установила невозможность проведения выборов в 18 общинах Донецкой и Луганской областей.

Также Комиссия приняла к сведению заключение Луганской ВЦА о том, что на 5 избирательных участках на территории Новоайдарской поселковой общины невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения выборов.

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Автор: Яна Ставская