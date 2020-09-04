Съемки проходят на Рыбальском острове в Киеве / t.me/stranaua
Кандидатку в мэры Киева Ирину Верещук сменили на дублершу во время съемок предвыборного ролика.
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Женщина с белыми волосами, повисшая на тросах с зеленым зонтиком, появилась на опубликованных фотографиях в Telegram-канале Политика страны.
Съемки проходят на Рыбальском острове в Киеве. Ради них часть дороги перекрыли - и это спровоцировало пробки.
Ирина Верещук будет баллотироваться в мэры Киева от «Слуги народа». Вчера ее заметили на съемках необычного видеоролика: женщину подняли в воздух над пешеходным мостом к Владимирской горке с помощью специального механизма.
Верещук ответила, что такие съемки стали для нее новым опытом, и назвала ролик «предстартовым».
Местные выборы-2020: что известно
- 8 августа Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября проведение почти полторы тысячи первых выборов депутатов и глав различных уровней в 24 регионах Украины.
- В то же время ЦИК установила невозможность проведения выборов в 18 общинах Донецкой и Луганской областей.
- Также Комиссия приняла к сведению заключение Луганской ВЦА о том, что на 5 избирательных участках на территории Новоайдарской поселковой общины невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения выборов.
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