Видео со своим участием она назвала креативным и пристойным.

Нардеп и будущий кандидат на должность городского головы Киеве от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала съемку видеоролика, в котором она "летает" над центральной частью столицы.

Об этом она рассказала в комментарии "Радио Свобода".

"Это один из элементов нашего ролика предвыборного, но я не знаю, будет ли он именно предвыборный, у нас сейчас еще две недели для того, чтобы подготовиться к избирательной кампании, возможно это будет такой предстартовый ролик. Посмотрим, как будет выглядеть, но, тем не менее, это действительно я, и дублер тоже, потому что мне было страшно на 10 метров и более, я все-таки не профессионал в этом. но мне было интересно почувствовать, это новый опыт, я к этому другим занималась, то есть каскадер из меня, наверное, никакой, но, тем не менее", - сказала Верещук.

По ее словам, это была идея ее штаба, на которую она согласилась, потому что "понимает суть и содержание". По мнению кандидата, ролик не является эпатажным, а вполне приемлемый и приличный.

"А то, что он креативный - да, потому что мы живем сейчас в мире 21-го века", - добавила она.

Видео с Верещук: что было раньше

Вчера кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" Ирину Верещук заметили на съемках необычного видеоролика: ее подняли в воздух над пешеходным мостом на Владимирской горке. На нем можно видеть, что Верещук поднимают в воздух с помощью специального механизма.

Кандидат была одета в желтый плащ, в руках у нее зеленый зонтик. Предполагается, что в ролике Верещук предстанет в образе Мэри Поппинс - летающей няни-волшебницы, сказочного персонажа детской писательницы Памелы Трэверс.

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Автор: Юрий Годован