В сети пишут, что ролик с Ириной Верещук снимает генпродюсер телеканала «Наш».

Кандидата в меры Киева от "Слуги народа" Ирину Верещук заметили на съемках примечательного видеоролика: ее подняли в воздух над пешеходным мостом к Владимирской горке.

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Видео со съемочной площадки опубликовано на странице «Рукавички Кличка» в Facebook. На нем можно видеть, что Верещук поднимают в воздух с помощью специального механизма.

Кандидат одета в желтый плащ, в руках у нее зеленый зонт. Предполагается, что в ролике Верещук предстанет в образе Мери Поппинс – летающей няни-волшебницы, сказочного персонажа детской писательницы Памелы Треверс.

Telegram-канал «Политика страны» сообщает, что ролик с Ириной Верещук снимает генпродюсер телеканала «Наш» Евгений Дудник – он опубликовал в Instagram кадр со съемок.

Верещук на выборах мэра Киева

16 июля партия «Слуга народа» провела праймериз, по результатам которого выбрала Ирину Верещук кандидатом в мэры Киева на предстоящих выборах. Депутат с большим отрывом победила других кандидатов от партии.

По данным соцопроса Центра Разумкова с 13 августа, Кандидат в мэры от «Слуги народа» Ирина Верещук получает 5,5% и 6% поддержки.

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Автор: Дмитрий Захаров