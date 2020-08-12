"Развивать экономику, отбросив темы, которые разъединяют страну", - лидер партии "За будущее" Игорь Палица озвучил на Ривненщине план выхода страны из кризиса

Он напомнил о том, что вместо понятной экономической стратегии ведущие политические силы навязывают споры на языковой или национальной почве, чтобы отвлечь граждан от реальных проблем.

Украина нуждается в компетентном управлении. Непрофессиональные, авантюрные решения власти только обостряют существующие проблемы. Никто не хочет разбираться в ситуации, никто не хочет брать на себя ответственность, никто не хочет заботиться об общем благе. Политики бросают лозунги, которые разъединяют страну, отвлекают от важных вопросов. Это пагубный подход. Он разрушает общины, разрушает регионы, разрушает Украины.

Об этом сегодня говорили на форуме сторонников партии «За Будущее» в Ривненской области, в котором принял участие лидер партии Игорь Палица.

"Мы долго ждали перемен к лучшему: на улучшение жизни людей, на улучшение климата для малого и среднего бизнеса, наведение порядка в правоохранительной системе. Однако, улучшения до сих пор никто не почувствовал. Мы же чувствуем ответственность перед своими избирателями, знаем их проблемы и, следовательно, защищаем. Поэтому идем на местные выборы и будем работать над изменениями для всей страны. Люди должны знать, что они - хозяева на своей земле", - заявил председатель политсилы.

Он раскритиковал политику, которую проводит нынешняя власть. Чиновники, по мнению Палицы, беспокоятся лишь о каких-то неизвестных иностранных инвесторах, обещая им льготы и инвестиционных нянь, и в то же время не обращают внимания на внутренний бизнес, который вынужден выживать, беря кредиты под заоблачные проценты.

Он напомнил о том, что вместо понятной экономической стратегии ведущие политические силы навязывают споры на языковой или национальной почве, чтобы отвлечь граждан от реальных проблем.

«У нас простая стратегия - мы должны защитить украинцев! Не только языком, не только вышиванкой, не только песней - нет, мы должны защитить экономику! Все эти годы нам с вами рассказывали, в какую церковь ходить, кто из нас лучший украинец: из Восточной или из Западной Украины, из Одессы или из Львова? Тот, кто носит вышиванку, тот кто ее не носит? Но это все вбрасывается намеренно, чтобы рассорить нас, отвлечь от насущных дел. Наша же с вами задача - забыть о ссорах, забыть, кто какой национальности, в какую церковь ходит и из какой части Украины. Ведь нам нужно развивать страну, чтобы заработала экономика, был сильный базис, чтобы люди имели работу и что принести домой», - подчеркнул он.

«Мы должны понять одно - все, кто проживают в нашей стране - украинцы, независимо от национальности, независимо от того, на каком языке разговариваем дома», - заявил лидер партии «За Будущее».

Игорь Палица подчеркнул важность единения конструктивных сил ради построения эффективной самодостаточной экономики, которая не будет просто сырьевым придатком Европы, а будет обслуживать интересы граждан, а не МВФ или других подобных структур. Он призвал развивать отечественное производство, возвращая страны славу развитой промышленной державы. И уже, имея мощную экономику, поднимать социальную сферу, медицину, образование.

Именно ради этого была создана партия «За Будущее». Она начинает свой путь к местным выборам. Чтобы из общин, из регионов выстраивать новую систему власти, которая будет способна решить острые проблемы, с которыми сталкивается Украина.

«Наша задача победить на этих выборах, наша задача победить на выборах в следующую Верховную Раду и передать реальные полномочия на места. Чтобы мэр Ривне не удивлялся, когда у него выросла высотка в 20 этажей, потому что кто-то в Киеве за взятку дал разрешение. Чтобы у города были рычаги влияния на эти процессы, чтобы люди не местах больше не были заложниками неэффективной власти в Киеве», - подчеркнул Игорь Палица.

Имея в своей команде профессионалов и патриотов, в партии «За Будущее» настроены добиться своей цели - изменить страну и изменить к лучшему жизнь каждого украинца.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram