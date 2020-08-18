Рабинович призвал к "разумному прагматизму" в Украине

Политик ждет, что Кривой Рог достойно проголосует на местных выборах.

18 августа в городе Кривой Рог под председательством народного депутата Украины, сопредседателя политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадима Рабиновича прошла партийная конференция «ОПЗЖ».

Ее участники назначили руководителя и членов городской организации партии «ОПЗЖ», а также рассмотрели первоочередные вопросы, в частности, план политической борьбы на предстоящих местных выборах, проведение которых, напомним, назначено на 25 октября 2020 года.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя» напомнил, что он, как и многие украинцы, голосовал за кандидата в президенты Владимира Зеленского, и не стесняется об этом говорить.

«Я голосовал за Зеленского, потому что видел в его глазах новую Украину. Тогда же я сказал своим соратникам по партии: «Наверное, наша политическая сила заканчивает свое существование, потому что этот человек предлагает все то, что нужно нашей стране: не будет кортежей, Администрацию Президента перенесут, призыва в армию тоже не будет, наконец, на Донбассе наступит мир...» Да я и сейчас могу все его обещания пересчитать на пальцах. Но, к моему огромному сожалению, ничего из этих обещаний так и не выполнено», – обратил внимание Вадим Рабинович.

При этом сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За життя» по-прежнему считает: год назад украинцы сделали правильный выбор в пользу Зеленского, «потому что Порошенко нам не нужен был».

«Но проблема в том, что мы все воспитаны на той сказке, когда ничего не делая, «вытаскиваешь золотую рыбку…» или «приезжает дядя из-за границы…» и мы вдруг начинаем великолепно жить... Но этого не будет! Мы заживем нормальной жизнью в нашей богатейший стране с огромными ресурсами только тогда, когда вернемся к разумному выбору, который заключается в прагматизме», – подчеркнул народный депутат.

Вадим Рабинович признался, что горд тем, что является сопредседателем партии «Оппозиционная платформа – За життя».

«Я горд тем, что работаю с этими людьми. Да, у меня с ними есть противоречия и порой огромные. Ну и что?! Мы же не женимся, а хотим строить страну! А чтобы построить успешную страну, нужны разные люди с разными мнениями и в первую очередь профессионалы. Потому что просто симпатичные люди или же «хорошие танцоры» не могут ввести самолет – такой полет закончится авиакатастрофой! Так почему же мы думаем, что страну строить легче, чем управлять самолетом?!.» – задался вопросом Вадим Рабинович.

«Я думаю, что Кривой Рог достойно проголосует на местных выборах, поскольку все понимают – стране нужен разумный прагматизм, который олицетворяет собой новый глава местной организации. Да, он, может, не танцует и не может организовать съемки скетч-шоу, но вы выбираете его не для этого. И мое мнение: после местных выборов мы пойдем и на выборы парламентские, и на президентские, потому что дальше добивать страну просто невозможно! Нужно просто работать! Удачи нам и идем к победе!» – призвал Вадим Рабинович.

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Автор: УНИАН