Рабинович анонсировал открытие общественной приемной ОПЗЖ в Одессе

Парламентарий напомнил, что давно подал в Верховную Раду Украины законопроект о предоставлении Одессе свободной экономической зоны.

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович анонсировал открытие самой большой общественной приемной в Одесской области.

Об этом сообщается на официальном сайте партии.

«Дорогие друзья, я не родился одесситом, но с детства Одесса живет во мне! Я возглавлял Одесский областной штаб партии «Оппозиционная платформа – За життя», потому что считал, что этот потрясающий город должен быть действительно лучше, он должен быть образцом. И не только потому, что туда сейчас устремились туристы, и не только потому, что скоро выборы и какой-то дядька что-то там обещает. А потому, что этот великий город должен быть прекрасным всегда!» – заявил политик в своем видеообращении к одесситам.

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Парламентарий напомнил, что давно подал в Верховную Раду Украины законопроект о предоставлении Одессе свободной экономической зоны.

«Я не зря продвигал проект «Порто-франко для Одессы». Я это делал, делаю и буду делать вместе со своими коллегами по фракции только потому, что если Одесса не будет жить по-человечески, то и вся страна не будет жить по-человечески… Думаю, что уже все убедились – кроме как в Одессе и отдохнуть больше негде! Одесса сегодня – это центр украинского мира, если хотите. Поэтому мы – «ОПЗЖ» – открываем крупнейшую областную приемную, чтобы быть ближе к одесситам. Ребята-одесситы, я вас очень люблю. Я почти одессит, у меня много друзей живет в Одессе и мое сердце – в Одессе. Уверен, что вместе мы победим!» – резюмировал Вадим Рабинович.

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