В КИУ призывают будущих кандидатов на местных выборах воздержаться от преждевременной агитации

Также в организации не исключают использования технологий так называемых «добрых дел» и подкупа.

В Комитете избирателей Украины (КИУ) призывают потенциальных кандидатов на местных выборах воздержаться от преждевременной агитации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал аналитик КИУ Денис Рыбачок. «По нашей оценке, на сегодняшний день одна из основных проблем - это проблема преждевременной агитации. По данным Комитета избирателей, преждевременную агитацию фактически проводят 16 политических партий», - отметил он и напомнил, что официально избирательная кампания еще не началась.

Рыбачок отметил, что, согласно Избирательному кодексу, вести агитацию можно со следующего дня после того, как партия или кандидат будут зарегистрированы.

«До этого времени агитация не разрешена... Мы сейчас видим ситуацию, когда официально кандидатов и партий зарегистрированных нет, а агитация от их имени уже ведется», - сказал он.

По словам аналитика, агитация ведется в двух основных формах: в форме наружной рекламы - билборды и ситилайты, а также в форме рекламы в соцсетях.

Рыбачок отметил, что в условиях преждевременной агитации «непонятно, за какие средства вообще все эти материалы оплачиваются и финансируются».

«Вся агитация, которую мы сейчас видим, фактически проходит вне избирательного законодательства. А учитывая стоимость билбордов... Мы видим, что просто миллионы гривен сейчас проходят мимо избирательных фондов. Если не десятки миллионов гривен», - отметил аналитик.

Он отметил, что доказать юридически, что кандидаты в настоящее время что-то нарушают, «будет очень сложно». Однако, по его словам, такая ситуация нарушает принципы, заложенные в избирательном законодательстве. В частности, это нарушение принципа равенства кандидатов, который означает, что все кандидаты должны иметь одинаковый промежуток времени, в который они могут вести агитацию.

В этой связи Рыбачок заявил:« Комитет избирателей призывает кандидатов от политических партий воздержаться от преждевременной агитации. И проводить агитацию исключительно в установленные законом сроки и в соответствии с Избирательным кодексом».

В свою очередь, председатель КИУ Алексей Кошель добавил, что они наблюдают «отдельные факты, которые можно характеризовать как подготовку к использованию административного ресурса на выборах или использованию административного ресурса на выборах».

Также, говоря о характере и ходе «избирательной кампании», он заметил: «Кампания ведется чрезвычайно активно в различных регионах. Однако до официального старта кампании и времени, когда отдельные политики будут зарегистрированы в качестве кандидатов на различные должности, мы не можем говорить о нарушении действующего законодательства. Но де-факто, сейчас мы имеем всю картину».

Так, по его словам, уже сейчас «ряд кандидатов и политических сил проводят активную избирательную кампанию».

«По нашему мнению, по оценке наших представителей, региональных отделений, главными технологиями, которые на выборах могут использовать потенциальные кандидаты и политические силы, - это старые проверенные технологии. Это технология так называемых «добрых дел», это технология подкупа и это технологии преждевременной агитации», - сказал Кошель.

Он призвал кандидатов не использовать технологию «политконцертов», особенно учитывая пандемию коронавируса.

«Сейчас нам остается, в предвыборный период, только обращаться к потенциальным кандидатам и политическим партиям - отказаться от части технологий, которые могут быть потенциально опасными. То есть, отказаться от политических концертов, отказаться от технологии «от двери к двери» и тщательно смотреть на кандидатуры, которые выдвигают в избирательные комиссии, с тем чтобы отказаться от выдвижения кандидатур избирателей старшего возраста», - отметил глава КИУ.

Кроме того, добавил он, в организации обеспокоены информацией о возможном активном использовании технологии «избирательного туризма», что они связывают с изменениями в законодательство о изменении избирателем своего места для голосования.

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