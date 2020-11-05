Наибольшее количество голосов избирателей получила «Европейская солидарность».

По результатам местных выборов, которые состоялись 25 октября, во Львовский городской совет прошли представители пяти партий.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По результатам волеизъявления, наибольшее количество голосов избирателей получила партия «Европейская солидарность» - 68 тыс. 794. «Самопомощь» получает 42 тыс. 787 голосов, «Голос» - 19 тыс. 621, «Варта» - 15 тыс. 324, ВО «Свобода» - 15 тыс. 097.

Таким образом, в горсовете Львова «Европейская солидарность» будет иметь 26 депутатских мандатов, «Самопомощь» - 17, «Голос» - 8, «Варта» - 7, и ВО «Свобода» - 6.

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Местные выборы в Украине

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Они проходили по пропорциональной системе с открытыми списками.

Второй тур выборов мэра Львова назначен на 22 ноября. За должность городского головы будут бороться действующий мэр Львова Андрей Садовый и экс-председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

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Автор: Светлана Макринская