Стала известна дата второго тура выборов мэра Львова

Во втором туре за победу будут бороться действующий мэр Львова Андрей Садовый и экс-председатель ЛОГА Олег Синютка.

Львовская городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов председателя Львовской ОТГ на 22 ноября. Читайте такжеПодорожание газа и выборы мэров: что изменится в Украине в ноябре Об этом сообщает ZAXID.NET, ссылаясь на руководителя ТИК Игоря Слипецкого. Во втором туре за победу будут бороться действующий мэр Львова Андрей Садовый и экс-глава ЛОГА Олег Синютка. Согласно окончательным результатам первого тура, Садовый набрал 40,09% голосов избирателей (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682). Явка избирателей составила 39,47%. Местные выборы в Украине 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы.

Избирательные участки открылись в 8:00 и работали до 20: 00.

Подвести итоги голосования избирательные комиссии должны до 3 ноября включительно, а установить результаты выборов - до 6 ноября включительно. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Дмитрий Захаров

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