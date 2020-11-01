Львовская городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов председателя Львовской ОТГ на 22 ноября.
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Об этом сообщает ZAXID.NET, ссылаясь на руководителя ТИК Игоря Слипецкого.
Во втором туре за победу будут бороться действующий мэр ЛьвоваАндрей Садовый и экс-глава ЛОГА Олег Синютка.
Согласно окончательным результатам первого тура, Садовый набрал 40,09% голосов избирателей (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682). Явка избирателей составила 39,47%.
Местные выборы в Украине
- 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы.
- Избирательные участки открылись в 8:00 и работали до 20: 00.
- Подвести итоги голосования избирательные комиссии должны до 3 ноября включительно, а установить результаты выборов - до 6 ноября включительно.
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