15 ноября повторное голосование состоится, в частности в Одессе, Сумах, Луцке, Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.

В Центральной избирательной комиссии заявляют, что карантин выходного дня на повторное голосование на выборах не влияет.

Читайте такжеВ каких городах Украины 15 ноября пройдет второй тур выборов: списокОб этом говорится в сообщении на странице ЦИК в Facebook.

Отмечается, что повторное голосования 15 ноября состоится в Одессе, Сумах, Луцке, Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке. Там будут избирать мэров.

"Очевидно, процесс заполнения бюллетеней будет значительно проще, чем в прошлый раз. Всего два кандидата и одна отметка", - заметили в ЦИК.

Кроме того, 15 ноября в территориальных громадах (с численностью до 10 тысяч) в 16 регионах повторно будут избирать депутатов местных советов.

"Влияет ли карантин выходного дня на повторное голосование? Нет. Люди не ограничены в реализации своего конституционного права", - подчеркнули в Комиссии.

Также в ЦИК отметили, что правила безопасности неизменны: при входе на участок будут измерять температуру, будет разметка для соблюдения дистанции, дезинфицирующие средства для рук, а также отдельные кабинки голосования для людей с признаками заболевания.

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Автор: Татьяна Поляковская