На съезде президентской партии Филимонова объявили кандидатом в мэры Одессы.

Кандидатом в мэры Одессы от Слуги народа стал юморист Олег Филимонов.

Об этом сообщает журналистка издания "Новое время", присутствующая на съезде президентской партии.

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Ранее источники "Украинской правды" сообщали о вероятности выдвижения Олега Филимонова в мэры Одессы.

Съезд партии " Слуга народа"

В анонсе события сообщалось, что на сегодняшнем съезде " Слуги народа» выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Также на съезде партии должно быть принято решение об участии политсилы в местных выборах 25 октября, а также представлен список кандидатов на должности городских голов областных центров.

Местные выборы в Украине-2020

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.

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Автор: Андрей Василюк