Соответствующее решение принято на заседании Одесского избиркома.

Одесская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на должность мэра города блогера Станислава Домбровского, порезавшего себе горло в зале суда в августе текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании избиркома.

Согласно постановлению избиркома, Домбровский, 1979 г. р., является главным редактором газеты «Гонзо ТВ», судимости у кандидата отсутствуют.

Одесский избирком ранее зарегистрировал кандидатами на должность мэра города двух активистов-самовыдвиженцев - Михаила Кузаконя и Ибрагима Мориса, а 22 сентября - выдвинутого партией «Слуга народа» народного артиста Украины Олега Филимонова.

Станислав Домбровский: чем известен скандальный блогер

20 июля 2020 года в центре Одессы блогер Станислав Домбровский, согласно данным следствия, избил участника ООС, в связи с чем его отправили в СИЗО. 31 июля Домбровский в Приморском районном суде Одессы порезал себе горло, когда услышал о постановлении суда. Из здания суда Домбровского доставили в больницу, 7 августа Одесский апелляционный суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Сам Домбровский утверждает, что не виноват, а только заступился за товарища.

Ранее, в августе 2019 года, полиция начала расследование по факту другой драки - во время митинга возле Одесской областной государственной администрации. Тогда Домбровский укусил за нос лидера общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского. Инцидент произошел, когда Балинский вел видеофиксацию митинга, на котором активисты протестовали против избрания главой облсовета Виталия Саутенкова и увольнения директора художественного музея Александра Ройтбурда. Домбровский подошел к Балинскому, что-то сказал и укусил его за нос, после чего произошла драка.

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Автор: Лариса Козовая