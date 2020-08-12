Деркач возглавляет "Наш край" Сумщины на местных выборах

Народный депутат озвучил ключевые программные принципы партии на выборах в регионе.

Команда «Нашего края» примет участие в запланированных на октябрь текущего года местных выборах на Сумщине. Представители партии будут выдвинуты в советы всех уровней. Об этом было сообщено на презентации команды «Нашего края» Сумщины.

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Местные выборы - это инструмент изменить ситуацию в регионе. Сумчане неоднократно доверяли мне защищать свои интересы в Верховной Раде. Поэтому я принял решение - возглавить команду «Нашего Края» на Сумщине, которая не побоится взять на себя ответственность за развитие городов и сел региона. Я уверен, одна сотня профессионалов в регионе, объединенных единой целью, способны изменить Сумскую область», - сообщил на презентации народный депутат Андрей Деркач.

Народный депутат озвучил ключевые программные принципы партии на выборах в регионе.

«Действия «Нашего края» будут направлены на установление справедливой «социальной нагрузки» на предприятия, эксплуатирующие сумские недра, и на борьбу с коррупцией в ЖКХ. Мы будем контролировать распределение земли и установления справедливой закупочной цены на молоко. Среди приоритетных сфер - медицина, социалка, образование и экология», - отметил Андрей Деркач.

Представители партии «Наш край» считают, что местные выборы должны привести к качественным изменениям в жизни людей.

«Местные власти по всей стране нуждается в обновлении», - отметила депутат Сумского областного совета, директор ООО «Великан» Надежда Вайло.

В партии «Наш край» отмечают - сейчас во власти нужны специалисты, которые знают местнык проблемы и пути их решения.

«Люди нуждаются профессионалах, которые знают о местных проблемах и как их решать. Людям нужны свои лидеры, которые вместе с ними лечатся в той же больнице, дети ходят вместе с другими в местную школу, а бизнес дает рабочие места землякам», - отметил председатель Путивльского городского объединенной территориальной общины Валерий Волков.

Одной из главных задач партии «Наш край» на Сумщине и по всей Украине является отстаивание реформы децентрализации и местного самоуправления.

«Именно партия «Наш край», которая отстаивает местном самоуправлении которая собирает под свое крыло специалистов различных сфер деятельности, именно она способна дать общинам силу жить, работать и творить», - считает заслуженный работник культуры Украины, начальник управления культуры Сумской ОГА, Елена Мельник.

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