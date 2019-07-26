Проигравший на выборах брат Медведчука подал в суд на ЦИК

Также Сергей Медведчук судится с главой окружной избирательной комиссии.

Брат лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Сергей судится с Центральной избирательной комиссией и главой избирательной комиссии в округе N105 в Луганской области.

Об этом он рассказал "Громадскому".

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Сергей Медведчук, в частности, обвинил главу ОИК в фальсификации выборов.

"Я сегодня подал иск в Киевский апелляционный административный суд на ЦИК и лично на Черничкина (глава ОИК – ред.). Их приняли и будут рассматривать. С иском ознакомились члены окружной комиссии и временно отстранили его до выяснения ситуации", – отметил он.

По словам Медведчука, существует "расхождение в подсчете бюллетеней, двойное или тройное голосование некоторых граждан на различных участках".

Как сообщал УНИАН, брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Сергей баллотировался на 105-м избирательном округе в Луганской области. По данным обработки 100% протоколов, он проиграл выборы представительнице "Оппозиционного блока".