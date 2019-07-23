Брат Медведчука проиграл выборы работнице компании Ахметова
Брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Сергей проиграл в 105-м избирательном округе в Луганской области представительнице "Оппозиционного блока".
Об этом свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 100% протоколов.
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Так, победу в округе одержала Виктория Гриб, которая работает в компании "ДТЭК ЭНЕРГО" олигарха Рината Ахметова. За нее отдали свои голоса 39,58% граждан, или 1 852 избирателя.
Сергей Медведчук, который баллотировался от "Оппозиционной платформы – За жизнь", оказался на втором месте – его поддержали 31,7% избирателей, или 1 483 человека.
Как сообщал УНИАН, подсчет голосов на 105-м избирательном округе, который является довольно небольшим и состоит всего из 6 участков, некоторое время затягивался.