Брат Медведчука проиграл выборы работнице компании Ахметова

На 105-м избирательном округе в Луганской области победу с разницей в 369 голосов одержала кандидат от "Оппоблока".

Брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Сергей проиграл в 105-м избирательном округе в Луганской области представительнице "Оппозиционного блока".

Об этом свидетельствуют данные ЦИК после подсчета 100% протоколов.

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Так, победу в округе одержала Виктория Гриб, которая работает в компании "ДТЭК ЭНЕРГО" олигарха Рината Ахметова. За нее отдали свои голоса 39,58% граждан, или 1 852 избирателя.

Сергей Медведчук, который баллотировался от "Оппозиционной платформы – За жизнь", оказался на втором месте – его поддержали 31,7% избирателей, или 1 483 человека.

Как сообщал УНИАН, подсчет голосов на 105-м избирательном округе, который является довольно небольшим и состоит всего из 6 участков, некоторое время затягивался.