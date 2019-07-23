На маленьком округе Луганщины, где баллотируется брат Медведчука, уже второй день не могут посчитать голоса

Центризбирком пока что обработал 83,33% протоколов, Сергей Медведчук проигрывает своей сопернице 232 голоса.

Центральная избирательная комиссия обработала лишь 83,33% протоколов на 105-м избирательном округе, где баллотируется Сергей Медведчук – брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

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Округ расположен в Луганской области и является довольно небольшим - состоит всего из 6 участков. Несмотря на это, Центризбирком на данный момент обработал 83,33% протоколов.

Брат Медведчука занимает вторую позицию, его опережает представительница "Оппозиционного блока" Виктория Гриб. Разница между ними составляет всего 6,14% или же 232 голоса. За Гриб, в частности, проголосовали 1470 избирателей, а за Медведчука - 1238 человек.

Как сообщал УНИАН, по данным обработки 95,05% протоколов, партия «Слуга народа» продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине. В Раду также проходят партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», ВО «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос».