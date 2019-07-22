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Скандальный депутат Довгий побеждает кандидата от "Слуги народа" на Кировоградщине

16:18, 22 июля 2019
Выборы 2019
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Олесь Довгий победил кандидата от "Слуги народа" / фото УНИАН

Об этом свидетельствуют сведения о подсчете голосов избирателей на одномандатном избирательном округе №102, обнародованные на сайте ЦИК.

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По итогам обработки 68,10% протоколов, за Довгого проголосовали 42,78% избирателей, за его соперника от "Слуги народа" Артема Петрощука - 25,78%.

Сам Петрощук на своей странице в Facebook объяснил свое поражение нехваткой времени и признал "честную победу" Довгого.

"Вот и завершен подсчет - результат очевиден, и действующий нардеп остается представителем 102 округа. Думаю, нам просто не хватило времени... В этот раз Довгий вел кампанию без раздачи денег, гречки. Вынужден признать за ним честную победу", - написал он.

Ранее УНИАН сообщал, что по результатам обработки 43,16% протоколов нардеп Владимир Литвин проигрывает выборы на Житомирщине.

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