Литвин проигрывает выборы в своем округе на Житомирщине

Владимир Литвин пока идет вторым с показателем в 28,45% голосов.

Народный депутат 8-го созыва Владимир Литвин по результатам обработки 43,16% протоколов проигрывает выборы на Житомирщине своему сопернику из партии "Слуга народа".

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Об этом свидетельствуют сведения о подсчете голосов избирателей на одномандатном избирательном округе №65, обнародованные на сайте ЦИК.

Так, на данный момент лидирует в округе Дмитрий Костюк от "Слуги народа", за которого отдали голоса 33,26% избирателей. Владимир Литвин пока идет вторым с показателем в 28,45% поддержки. Третий - самовыдвиженец Виктор Мельник, у него 23,87% голосов.

Ранее УНИАН сообщал, что нардепы Борислав Розенблат и Сергей Пашинский, которые баллотировались в одномандатных округах на Житомирщине, не попадают в Верховную Раду.