Данилюк о готовности стать премьером: я сейчас свое будущее вижу в СНБО

Секретарь СНБО сообщил, что начал работу над новой стратегией национальной безопасности.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявляет, что в настоящее время видит свое будущее именно в СНБО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он стать премьер-министром.

«Сейчас у меня очень важная функция – наладить работу Совета национальной безопасности и обороны. Это чрезвычайно важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этом нужно много внимания уделять, формировать новую команду. Если будет решение президента, это зависит от него - я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО», - отметил Данилюк.

Кроме того, по его словам, он начал работу над новой стратегией национальной безопасности.