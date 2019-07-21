В Сумах полиция расследует фальсификацию избирательной документации

Председатель и секретарь одной из УИК до завершения голосования подписали протоколы о подсчете голосов избирателей.

В Сумах сегодня, 21 июля, по факту фальсификации избирательной документации полиция открыла уголовное производство.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Сумской области, данное нарушение было выявлено представителями Гражданской сети ОПОРА совместно с полицейскими.

«Установлено, что председателем и секретарем одной из участковых избирательных комиссий досрочно, до завершения процесса голосования, были подписаны протоколы о подсчете голосов избирателей», - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа Сумского городского отдела полиции, которая начала первоочередные следственные действия и изъяла заранее подписанные протоколы.

Действия нарушителей правоохранители квалифицировали по ч. 3 ст. 158 (подписание протокола о подсчете голосов избирателей на избирательном участке ... до его заполнения ...) УК Украины.

В настоящее время им обоим полицейские составили сообщение о подозрении в совершении данного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Как сообщила координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Сумской области Ольга Коренева, речь идет об избирательном участке №590967, который размещается на территории Сумской общеобразовательной школы №11 на улице Шишкина, 12.

«Этот факт фальсификации обнаружен на большом избирательном участке №590967, на котором зарегистрированы более двух тысяч избирателей», - уточнила общественная активистка.