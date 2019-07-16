Журналисты выяснили, кого в новую Раду пытаются привести олигархи и коррупционеры (видео)

В парламент баллотируются немало малоизвестных фамилий, за которыми стоят их влиятельные покровители.

Немало кандидатов баллотируются в Верховную Раду, чтобы, попав в парламент, лоббировать интересы олигархов и коррупционеров времен прошлой власти.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

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Так, кандидат от партии "Европейская солидарность" Олесь Маляревич ранее был соратником экс-регионала Сергея Тигипко – от его партии баллотировался в мэры Боярки в 2010 году.

Сейчас Маляревич нашел нового покровителя – нардепа Максима Микитася – скандального столичного застройщика. Его имя связано со строительными аферами – от реконструкции Шулявского путепровода до незаконной застройки Никольской слободки, план застройки которой лоббировал и голосовал Олесь Маляревич.

По словам экспертов, именно Микитась активно продвигает Маляревича вверх по депутатской карьерной лестнице, чтобы дерибанить деньги уже на общеукраинском уровне.

Виталий Павлик и Павел Тесленко – члены молодой команды Черновецкого. Оба баллотируются на 216-м избирательном округе в Киеве.

Павлика связывают со скандально известным миллионером Александром Супруненко, который является фигурантом ряда антикоррупционных расследований.

Тесленко, по информации СМИ, причастен к скандальным застройкам с 2008 по 2013 годы. Он владеет теневым бизнесом – 12 незадекларированными компаниями, которые приносят баснословные доходы.

Еще один кандидат Сергей Артеменко, палатками которого на Троещине усеян весь округ. Хорошо отработать махинации с избирательной сеткой, говорится в сюжете, Артеменко успел, когда возглавлял окружной штаб БПП на президентских выборах 2019 года. После этого активисты начали говорить о связи Артеменко с нардепом от БПП Игорем Кононенко, известного многочисленными оборудками. Поэтому, вероятно, Артеменко в Раде будеть лоббировать интересы Кононенко – соратника экс-президента Петра Порошенко.