Верховный суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации Шария

Коллегия судей установила, что истцы не предоставили ни Центризбиркому, ни суду доказательств в подтверждение информации о возвращении видеоблогера на территорию Украины после 24 января 2012 года.

Верховный суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.

На сайте суда отмечается, что такое решение Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску Шария и политической партии «Партия Шария» к Центральной избирательной комиссии.

В сообщении сказано, что истцы просили признать противоправным и отменить постановление ЦИК от 3 июля 2019 года № 1446 «Об отмене регистрации кандидата в народные депутаты Украины Анатолия Шария, включенного в избирательный список «Партии Шария» в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года».

Суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении иска, исходил из того, что основанием для решения вопроса об отмене регистрации истца кандидатом в депутаты является письмо СБУ, в котором была указана дополнительная информация относительно последнего места жительства Шария, а именно то, что истец 24 января 2012 года выехал за пределы Украины и после этого на территорию Украины не въезжал.

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Верховный суд согласился с этим решением.

Суд отметил, что согласно ст. 1 Закона «О гражданстве Украины» от 18 января 2001 года № 2235-III, непрерывное проживание на территории Украины - это проживание в Украине лица, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год - 180 дней. Не является нарушением требования о непрерывном проживании выезд лица за границу в служебную командировку, на учебу, в отпуск, на лечение по рекомендации соответствующего медицинского учреждения или изменение лицом места жительства на территории Украины.

Коллегия судей отметила, что соответствие гражданина установленным избирательным цензам, в том числе цензу оседлости, является одним из условий его правоспособности на участие в выборах и реализации пассивного избирательного права.

Коллегия судей установила, что истцы ни ЦИК, ни суду не предоставили доказательств в подтверждение информации о возвращении Шария на территорию Украины после 24 января 2012 года.

Имеющиеся в ЦИК документы, полученные от Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы, Министерства иностранных дел, также не содержали сведений по указанным обстоятельствам.

Суд указал, что истцы имели возможность и достаточно времени для того, чтобы подтвердить местонахождение Шария на территории Украины путем предоставления доказательств или информации относительно ведения им быта в месте проживания (деятельность, связанная с удовлетворением собственных материальных, социальных и культурных потребностей, в том числе, но не исключительно, даже о приобретении товаров или услуг), других доказательств в подтверждение проживания в Украине в течение последних 5 лет.

Как сообщал УНИАН, 3 июля ЦИК отменила регистрацию Шария кандидатом в народные депутаты. «Письмо СБУ от 3 июля показывает, что Шарий выехал 24 января 2012 года из Украины через пункт пропуска Зерновое на территорию РФ поездом «Ковель-Москва», после этого в Украину не возвращался. 22 июля 2012 года Королевство Нидерландов проинформировал ГПУ о наличии у него статуса беженца. СБУ считает, что Шарий не находился на территории Украины с 24 января 2012 года. Суды и правоохранительные органы в течение различных периодов получали от Интерпола информацию о пребывании Шария в Нидерландах и Литве», - сообщили в гражданской сети ОПОРА.