Порошенко в Ужгороде поцапался с фанатами Шария (видео)
Поездка бывшего президента Петра Порошенко в рамках предвыборной агитации по Западной Украине обернулась новым скандалом. В этот раз его не слишком приветливо встретили в Ужгороде.
Как сообщает ua-reporter.com, на предвыборный митинг Порошенко пришли люди с красными воздушными шариками, которые являются сторонниками блогера Анатолия Шария.
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С первых минут Порошенко в Ужгороде встретили свистом и криками "Ганьба", ведь красными воздушными шарами была усеяна половина площади Театральной.
"Не визжите как свиньи", - сказал Порошенко на очередной вскрик толпы "Ганьба".
Кроме того, экс-президент оскорбил ужгородцев, отказавшихся его поддержать и свободно показывавших открытую неприязнь.
Как сообщал УНИАН, ранее бывшего президента Петра Порошенко освистали из толпы во время его визита в Хмельницкий. Экс-президент возмутился таким отношением и пригрозил в ответ недовольным.