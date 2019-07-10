Социология: мажоритарщики от Слуги Народа Горенюк и Леонов лидируют в своих округах

Всего в рамках социологического исследования опросили 3600 респондентов в трёх районах Одессы.

Аналитический центр «Социомодус» с 5 по 9 июля провел социологическое исследование относительно предпочтений одесситов на предстоящих парламентских выборах.

Партия «Слуга народа» уверенно лидирует – 44,2% голосов против 14,3% у «Оппозиционной платформы – За Жизнь», которая идет второй.

Закрепляют своё лидерство и мажоритарщики от «Слуги народа». Несмотря на конкурентов – действующих нардепов, в Суворовском районе с большим отрывом от представителя старой политической элиты лидирует урбанист Александр Горенюк – за него готовы проголосовать 33,7% опрошенных. Это на 7% больше, чем у нардепа Дмитрия Голубова, который избирался на этом округе в пока еще действующий созыв парламента.

В приморском районе Алексей Леонов обогнал нардепа Сергея Кивалова, а в Малиновском районе Олег Колев от Зе!Команды лишь на процент отстает от нардепа Геннадия Чекиты.

Всего в рамках социологического исследования опросили 3600 респондентов в трёх районах Одессы.