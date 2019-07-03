В ЦИК ответили на упреки Верховного суда в отношении Клюева и Шария

По словам члена Центризбиркома Леонтия Шипилова, если ЦИК примет решение, противоречащее решению Верховному суду, это будет правонарушением.

Член Центральной избирательной комиссии Леонтий Шипилов заявил, что Верховный суд отверг все доказательства непроживания в Украине в течение последних 5 лет бывшего народного депутата от Партии регионов, экс-главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Об этом Шипилов заявил в интервью УНИАН, комментируя заявление председателя Кассационного административного суда при ВС Михаила Смоковича, который сказал, что Верховный суд не обязывал ЦИК регистрировать Клюева и Шария кандидатами в депутаты, а только поручил продолжить рассмотрение их документов.

Шипилов отмечает, что Верховный суд отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева и Шария. «В мотивировочной части Верховный суд отверг все наши доводы, признав их ненадлежащими, о чем и говорил господин Смокович во время брифинга. Также он сказал, что нас (Верховный суд - УИНАН) не убедили, что не назвали надлежащих доказательств непребывания на территории Украины», - добавил член ЦИК.

«Поскольку Верховный суд наши доводы ненадлежащими, недоказанными, возникает вопрос - рассмотреть снова документы? То есть, что мы должны сделать, когда нам банально «отрубили руки» решением Верховного суда», - отметил член ЦИК.

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«Здесь интересно, когда журналисты спрашивали по поводу Януковича. По такой логике, по которой говорит Смокович, что кто-то может скрываться на территории Украины, то и Янукович может заявить, что он тоже скрывается в Украине и никуда не выезжал с территории Украины. На что господин Смокович сказал, что это общеизвестный факт, что он за пределами страны. Так же общеизвестный факт - пребывание за пределами Украины и Клюева, и Шария, что мы собственно и доказывали в своих решениях и в судах, но Верховному суду этого было мало и недостаточно», - добавил он.

Шипилов отмечает, что решение «и по Клюеву, и по Шарию, когда мы им отказывали в регистрации - были правомерными и законными, но судебные инстанции считают противоположное».

Он отмечает, что согласно ст. 129-1 Конституции Украины судебное решение является обязательным к исполнению. «Согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, решения, принятые Кассационным административным судом в составе Верховного суда, являются окончательными и обжалованию не подлежат. Если мы принимаем решение, которое идет вразрез с Верховным судом, мы совершаем правонарушение», - добавил член ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 2 июля ЦИК во исполнение постановлений Верховного суда приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария.

Сегодня, 3 июля, председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с запросом предоставить сведения о проживании в течение последних пяти лет на территории Украины Клюева, Шария и экс-секретаря СНБО, бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.

Председатель Кассационного административного суда при ВС Михаил Смокович заявил, что Верховный суд не обязывал Центральную избирательную комиссию регистрировать Клюева и Шария кандидатами в нардепы, а лишь поручил продолжить рассмотрение их документов.