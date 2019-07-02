ЦИК зарегистрировала скандального блогера Шария кандидатом в депутаты

Соответствующее постановление члены Центризбиркома приняли сегодня на заседании.

Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление члены ЦИК приняли сегодня на заседании.

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Так, во исполнение постановления Верховного суда, ЦИК повторно рассмотрела документы Шария, которому ранее отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты, включенного в избирательный список "Партии Шария" под номером один, и постановила зарегистрировать его кандидатом.

Также ЦИК во исполнение решения Верховного суда зарегистрировала кандидатом в народные депутаты Евгения Евтухова, включенного в избирательный список "Партии Шария" под номером пять, которому было отказано в регистрации постановлением Центризбиркома от 24 июня.

Таким образом, сегодня комиссия постановила дополнить избирательный список "Партии Шария" данными о Шарие и Евтухове.

Как сообщал УНИАН, 24 июня ЦИК отказала Шарию в регистрации кандидатом в депутаты. Партия, в свою очередь, обжаловала решение комиссии в Шестом апелляционном административном суде. Суд удовлетворил иск и обязал комиссию зарегистрировать Шария кандидатом.

ЦИК пыталась обжаловать соответствующее решение в Верховном суде, но тот удовлетворил иск Центризбиркома лишь частично - обязав комиссию повторно рассмотреть документы соответствующего лица.

Ранее ЦИК во исполнение судебных решений зарегистрировала уже девять кандидатов-мажоритарщиков.

Напомним, что в 2012 году Шарий получил политическое убежище в Литве. Блогер известен своей неоднозначной и скандальной позицией.