Парубий потребовал от правоохранителей сведения о проживании Шария, Клюева и Кузьмина в Украине

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился к Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Государственной пограничной службе по поводу предоставления информации о пребывании экс-секретаря СНБО, бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина в течение последних пяти лет на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие депутатские запросы Парубий объявил в парламенте.

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Он обратился к Госпогранслужбе с просьбой предоставить сведения, находился ли на территории Украины Кузьмин в течение последних пяти лет.

Также спикер просит ГПУ и СБУ предоставить данные, возвращался ли Кузьмин после выезда из Украины на ее территорию в течение последних пяти лет.

Аналогичные обращения на заседании парламента Парубий объявил относительно видеоблоггера Анатолия Шария и экс-депутата от Партии регионов, бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Парубий отметил, что он четко сформулировал свои вопросы к этим силовым органам, поскольку ранее предоставленные ими отписки «привели и к решению суда, и к решению Центральной избирательной комиссии» о регистрации указанных лиц кандидатами в народные депутаты Украины.

Он считает, что после получения необходимых ответов ЦИК должна отменить свое решение о регистрации этих лиц кандидатами в народные депутаты.

Парубий заявил: «Реванш не пройдет!».

По его словам, нельзя допустить, чтобы «пророссийские марионетки и люди, которые работали против Украины эти пять лет, имели право баллотироваться в украинский парламент».

Как сообщал УНИАН, 2 июля Центризбирком во исполнение постановлений Верховного суда принял решение о регистрации кандидатами в народные депутаты видеоблоггера Анатолия Шария и экс-депутата от Партии регионов, бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

3 июля Парубий написал в Facebook, что требует от Генпрокуратуры, СБУ и Госпогранслужбы предоставить сведения о пребывании на территории Украины Шария и Клюева. По словам Парубия, «очевиден тот факт, что они последние пять лет не находились в Украине». «Считаю регистрацию Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в депутаты неприемлемой. Это и есть реванш! Это - грубое нарушение закона справедливости», - подчеркнул спикер.

Кузьмин находился в розыске. В июне 2016 года тогдашний заместитель генпрокурора Евгений Енин заявлял, что Кузьмин находится за границей. В Генпрокуратуре подозревали Кузьмина в совершении ряда уголовных преступлений, в частности, по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением; служебном подлоге; легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. В мае 2019 года его дважды вызывали на допрос в ГПУ.