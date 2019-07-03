ЦИК могла не регистрировать Шария и Клюева на выборах в Раду - Верховный суд

В Верховном суде добавили, что ЦИК может отменить регистрацию Клюева и Шария в соответствии со статьей 61 закона о выборах народных депутатов.

В Центральной избирательной комиссии подтвердили непроживание видеоблоггера Анатолия Шария в Украине в течение последних пяти лет только информацией из Интернета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Кассационного административного суда в составе Верховного суда Михаил Смокович, комментируя решение суда, которым ЦИК обязали повторно рассмотреть документы о регистрации Шария кандидатом в народные депутаты.

Смокович отметил, что в доказательство того, что Шарий не проживал в течение последних пяти лет в Украине, ЦИК предоставила суду только сведения из сети Интернет, чего недостаточно для того, чтобы доказать его непроживание на территории украинского государства в течение указанного периода.

«Относительно Шария, то действительно было предоставлено извлечение из Интернета о том, что, по словам его жены, он проживает за границей более 7 лет. И суд сказал, что это ненадлежащее доказательство», - сказал Смокович.

Он также сообщил, что в отношении экс-депутата от Партии регионов, главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева ЦИК предоставила суду только справку из Генеральной прокуратуры, согласно которой он только десять дней в течение 2014-2019 годов находился за границей - с 1 по 11 января 2015 года.

Также Смокович добавил, что информации ГПУ о том, что против Клюева возбуждены уголовные производства и что он находится в розыске, недостаточно для того, чтобы признать ее доказательством непроживания его в Украине в течение пяти последних лет.

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«Что касается справки ГПУ, то в ней говорилось, что, по некоторым данным, Клюев выбыл из Украины 1 января 2015 года и через десять дней вернулся. Объявление в розыск не является доказательством, поскольку есть много случаев, когда люди были объявлены в розыск в Украине, за ее пределами, а оказались, что люди живут в Украине, свободно в селе работают. Поэтому суд посчитал, что справки из ГПУ недостаточно», - пояснил Смокович.

Он добавил, что суд попросил ЦИК обратиться в Государственную пограничную службу, МВД и другие службы, чтобы они предоставили доказательства проживания Клюева в Украине.

По словам Смоковича, из справки по Клюеву выткает, что по уголовным делам к нему есть обоснованная информация, но доказательств обоснованности нет.

Смокович пояснил, что главным доказательством проживания в Украине определенное время является информация Госпогранслужбы о пересечении границы.

В то же время он не ответил на вопрос, как быть в случае, если лицо нелегально покинуло территорию Украины, как в свое время это сделали экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер-министр Николай Азаров и другие высокопоставленные лица. Ведь в таких случаях информации о пересечении границы нет.

Смокович лишь отметил, что отсутствие Януковича в Украине общеизвестный факт. Однако он не объяснил, почему отсутствие Януковича в Украине факт общеизвестный, по его мнению, а Шария или Клюева - нет.

Кроме того, Смокович добавил, что ЦИК может отменить регистрацию Клюева и Шария, согласно статье 61 закона о выборах народных депутатов.

«Пункт 8 этой статьи гласит:« в случае выявления избирательной комиссией обстоятельств, лишающих человека права быть избранным », то есть если они обнаружат, что это не гражданин Украины, лицо не достигло 21 годо, оно не проживало в течение пяти лет в Украине, то они отменят регистрацию», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 2 июля ЦИК во исполнение постановлений Верховного суда приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария.

Сегодня, 3 июля, председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к Генеральной прокуратуре, Службе безопасности Украины и Государственной пограничной службы предоставить сведения о проживании Шария и Клюева в течение последних пяти лет на территории Украины.

В Генпрокуратуре заявили, что с момента начала избирательной кампании в Верховную Раду предоставили исчерпывающую информацию ЦИК о Клюеве.

Относительно Шария то, по словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, судом было установлено, что он «получил в Республике Литва статус политического беженца». «С 27 февраля 2014 года, по сообщению Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола, международный розыск Шария был прекращен в связи с установлением места нахождения разыскиваемого на территории Королевства Нидерланды», - отметила Сарган.