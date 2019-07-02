ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы

Соответствующее постановление члены Центризбиркома приняли сегодня на заседании.

Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала кандидатом на парламентские выборы бывшего народного депутата от Партии регионов, экс-главу Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление члены ЦИК приняли сегодня на заседании.

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Во исполнение постановления Верховного суда ЦИК повторно рассмотрела документы Клюева, которому ранее отказали в регистрации, и постановила зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередные парламентские выборы.

Клюева зарегистрировали кандидатом в народные депутаты в 46-м одномандатном избирательном округе в Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, 23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты Клюеву, выдвинутому Либеральной партией Украины кандидатом в народные депутаты по 46-му ОИО на Донетчине.

Клюев обжаловал соответствующее постановление ЦИК в Шестом апелляционном админсуде. Суд удовлетворил иск и обязал комиссию зарегистрировать Клюева кандидатом.

ЦИК пыталась обжаловать соответствующее решение в Верховном суде, но тот удовлетворил иск комиссии лишь частично, обязав комиссию повторно рассмотреть документы Клюева.

Ранее Центризбирком во исполнение судебных решений зарегистрировала уже девять кандидатов-мажоритарщиков.