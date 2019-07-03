СМИ обнародовали доказательства того, что Шарий зарегистрирован в Литве (документ)

На имя Анатолия Шария в Вильнюсе зарегистрировано предприятие, говорится в вестнике регистрационного центра Литвы.

Блогер Анатолий Шарий, которого Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в народные депутаты из-за отсутствия доказательств о том, что он не проживал в Украине в течение последних пяти лет, зарегистрирован в Литве.

Согласно данным, приведенным в регулярном вестнике регистрационного центра Литвы по 2017 год (страница 8), в нем зарегистрировано физическое лицо-предприниматель с соответствующим именем и фамилией. Так, в реестре указан и адрес регистрации предпринимателя Анатолия Шария - Anatolii Sharii: Вильнюс, улица Павильненю, 45. Об этом пишет DW.

Напомним, в 2012 году Шарий заявлял, что режим Януковича преследует его за "расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе". В июне того же года он получил статус политического беженца и вид на жительство в Евросоюзе от Литвы. В июле 2013 года его задерживали в Амстердаме будто по запросу МВД Украины, который суд в Нидерландах не удовлетворил. А в 2015 году МВД Литвы начало проверку с целью возможного лишения Шария убежища из-за его "антиукраинской деятельности".

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Несмотря на информацию о том, что Шарий находился за пределами Украины, 1 июля этого года в Украине Верховный суд вынес решение, которым обязал Центральную избирательную комиссию "продолжить рассмотрение заявления о регистрации" Шария кандидатом в народные депутаты. Ранее комиссия отказала блогеру в регистрации.

3 июля ЦИК обратилась к государственным органам с просьбой предоставить доказательства того, что Шарий не проживал в Украине в течение последних пяти лет. В свою очередь Шарий заявил, что обратится из-за этого в Европейский суд по правам человека. "В случае своевольного решения, нам останется только просчитать компенсацию, которую мы хотим получить через ЕСПЧ и через полгода с компенсацией я все равно зайду в Верховную Раду. Ни одного доказательства у них не будет просто потому, что их нет", - написал он в комментарии на Facebook.