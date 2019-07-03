Разумков представляет кандидатов в нардепы от "Слуги народа" в округах Киевской области (прямая трансляция)

В УНИАН проходит пресс-конференция с участием главы политической партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова. Тема пресс-конференции: «Представление кандидатов в народные депутаты от ПП «Слуга народа» в одномандатных избирательных округах Киевской области». Участники конференции: глава ПП «Слуга народа» Дмитрий Разумков и кандидаты в народные депутаты Украины.

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