Разумков представляет кандидатов в нардепы от "Слуги народа" в округах Киевской области (прямая трансляция)
14:00, 03 июля 2019Выборы 2019
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В УНИАН проходит пресс-конференция с участием главы политической партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова. Тема пресс-конференции: «Представление кандидатов в народные депутаты от ПП «Слуга народа» в одномандатных избирательных округах Киевской области».
Участники конференции: глава ПП «Слуга народа» Дмитрий Разумков и кандидаты в народные депутаты Украины.
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