Концертные технологии и нашествие "клонов": в КИУ рассказали об особенностях этой избирательной кампании

По состоянию на вчерашний вечер ЦИК зарегистрировала 9 «клонов» Зеленского: 7 с фамилией Зеленский и два - Зелинский.

Особенностями нынешней парламентской избирательной кампании является использование концертных и шоу-технологий и «клонов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» (КИУ), народный депутат Алексей Кошель на брифинге в Киеве.

По его словам, на всеукраинском уровне и в мажоритарных округах «мы видим всплеск использования концертных технологий и шоу-технологий». При этом он отметил, что в последних избирательных кампаниях - в парламентской кампании 2014 года и выборов в местные советы подобные технологии почти не использовались - «это были исключения из правил, потому что во время острой фазы войны было некорректно со стороны кандидатов использовать шоу, концертные, развлекательные технологии».

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Кошель считает, что несколько политических сил сделали концертную деятельность одним из главных компонентов своей избирательной кампании, в частности, партия «Голос» Святослава Вакарчука - это концерты для зрителей, для избирателей, которые имеют возможность собирать огромные залы.

Гендиректор КИУ констатирует, что похожую технологию может использовать партия «Слуга народа», потому что сейчас группа «Кvartal Fest» объявила о том, что в 19 городах Украины состоятся концерты этой группы.

«А лидер Аграрной партии Михаил Поплавский проводит активную «бордовую» кампанию, где сообщает избирателям о своих концертах, которые, правда, состоятся в декабре этого года после завершения выборов», - сказал Кошель.

«В мажоритарных округах во всех без исключения регионах эта технология является массовой - от привлечения артистов всеукраинского уровня до местных коллективов», - сообщил он, добавив, что «выборы у нас проходят в развлекательном концертном формате, и эта технология является одной из ключевых, что влияет на качество избирательной кампании».

Кошель отметил, что законодательство разрешает проведение концертов, спектаклей, соревнований во время избирательной кампании. Но в случае, сказал он, если кандидат или политическая партия не самостоятельно организует концерт, а просто раздает бесплатные билеты на концерт и в случае, если рыночная стоимость этих билетов превышает 58 грн, то это может считаться технологией прямого подкупа избирателей, и за это предусмотрена ответственность включительно с уголовной.

Он считает необходимыми изменения в законодательство, потому что «если мы организуем концерт известного исполнителя для избирателей, то это точно такая же форма косвенного подкупа, как раздача товаров и услуг».

«Сейчас парламенту при работе над Избирательным кодексом нужно вынести за скобки такие формы избирательной агитации, как концерты и спортивные соревнования», - убежден он.

По его словам, на выборах должно быть соревнование идей и программ.

Как отметил гендиректор КИУ, тенденцией номер 2 на этих досрочных парламентских выборах являются клоны.

«Мы видим не просто массовую регистрацию клонов, а просто атаку клонов - их огромное количество», - сказал Кошель.

Он напомнил, что в избирательном округе 92 зарегистрированы четыре кандидата по фамилии Гудзенко, в избирательном округе 48 - два Ефимова, в избирательном округе 37 - два Кравченко.

Это, по его мнению, не является особенностью нынешней кампании, потому что подобные ситуации были и на прошлых выборах. Но во время этих выборов данная технология используется очень активно, в частности, в отношении партии «Слуга народа».

«Только в Днепропетровской области зарегистрировано более 20 кандидатов, которые используют тем или иным образом бренд «Слуги народа» - это общественная организация «Слуга народа», общество с ограниченной ответственностью «Команда Зе» и еще несколько вариаций», - добавил председатель КИУ.

Он отметил, что по состоянию на вчерашний вечер было зарегистрировано 9 клонов Зеленского - 7 с фамилией Зеленский и два - Зелинский, причем почти все они либо пенсионеры, либо безработные.

«Мы имеем основания подозревать, что они могут в мажоритарных округах оттянуть часть голосов невнимательных избирателей», - обратил внимание Кошель.

По его мнению, «бороться с этим почти невозможно, по крайней мере, до 21 июля».

«Поэтому обращение соответствующей политической партии (речь идет о партии «Слуга народа» - УНИАН) в Министерство внутренних дел Украины и Генеральную прокуратуру будет безрезультатным. Очевидно, в большинстве случаев, но эти вопросы необходимо регулировать на базе действующего законодательства», - подытожил гендиректор КИУ.