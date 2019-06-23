Выборы в Раду: соратнику Януковича Клюеву отказали в регистрации кандидатом

ЦИК мотивировала отказ тем, что Клюев не проживал на территории Украины с 2014 года.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты бывшему главе Администрации президента Андрею Клюеву, который выдвигался от "Либеральной партии Украины".

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА на своей странице в Facebook.

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Клюеву отказано в регистрации из-за того, что в соответствии с требованиями законодательства он не проживал на территории Украины с 2014 года.

В то же время представитель "Либеральной партии Украины" утверждал во время заседания, что последние 5 лет Клюев проживает в Донецке, а Донецк - это украинская территория. Поэтому, по его словам, нет оснований отказывать Клюеву в регистрации кандидатом.

Как сообщал УНИАН, глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации на внеочередных выборах в Верховную Раду.