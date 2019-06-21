Соратник Януковича Клюев подал документы в ЦИК для участия в выборах (видео)

В Украине он находится под следствием.

Глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом theБабелю сообщил источник в ЦИК.

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Сообщается, что Клюев подал документы от Либерально-демократической партии, но сделал это не лично — документы принес представитель партии. ЦИК пока не приняла решение о регистрации Клюева, документы находятся на рассмотрении.

Отмечается, что Клюев при Януковиче был первым вице-премьером, секретарем СНБО и главой Администрации президента. В Украине он находится под следствием. Клюев подозревается в завладении с мая 2010 по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах. Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить специальное досудебное расследование в отношении Клюева.

По информации СБУ, с 2014 года Клюев живет в Московской области.