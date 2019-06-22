Суд обязал ЦИК зарегистрировать нардепа-беглеца Онищенко кандидатом в депутаты

Онищенко объяснил свое трехлетнее отсутствие в Украине "участием в конных соревнованиях".

Апелляционный административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает Следствие.Инфо со ссылкой на решение Шестого апелляционного админсуда Киева от 21 июня.

Согласно законодательству Украины регистрировать кандидатом в народные депутаты можно граждан Украины, которые в течение пяти лет до выборов постоянно проживали в ее пределах. Впрочем, как известно, Александр Онищенко покинул страну 2016 года. Его лишили депутатской неприкосновенности и объявили в розыск. В связи с этим ранее ЦИК отказывалась его регистрировать на выборы.

"В автобиографии как кандидат он написал, что с 2016 года и по настоящее время находится вне пределов государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника". В подтверждение Онищенко предоставил письмо от Общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины". Суд принял его доводы и удовлетворил ходатайство", - пишет издание.

Коллегия судей решила, что предоставленные документы подтверждают уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины от 2016 года до сегодня.

Как сообщалось, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". 5 июля 2016 года Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул пределы Украины. После этого он был объявлен в розыск.